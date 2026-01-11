व्हिडिओ | Videos

Eknath Shinde शिवसेनेचे माजी आमदार Sirish Chaudhary यांच्या घरावर अज्ञातांचा हल्ला, दगडफेक अन्.. | Sakal News

Nandurbar News: नंदुरबारमध्ये तणाव; शिंदेंच्या शिवसेनेचे माजी आमदार शिरीष चौधरी यांच्या घरावर अज्ञातांचा हल्ला; दगडफेक, तोडफोड आणि गाडी जाळण्याचा प्रयत्न..

नंदुरबारमध्ये शिंदेंच्या शिवसेनेचे माजी आमदार शिरीष चौधरी यांच्या घरावर अज्ञात व्यक्तींनी हल्ला केल्याची गंभीर घटना घडली आहे. रात्री उशिरा झालेल्या या हल्ल्यात घरावर मोठ्या प्रमाणावर दगडफेक करण्यात आली. दगडफेक दरम्यान घराच्या खिडक्यांचे मोठे नुकसान झाले असून घराबाहेर पार्क केलेल्या गाडीला पेटवण्याचाही प्रयत्न झाल्याची माहिती समोर आली आहे. यापूर्वी नंदुरबार नगर परिषदेवर माजी आमदार शिरीष चौधरी यांचे सुपुत्र प्रथमेश चौधरी यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाली होती. त्यानंतर दुपारी किरकोळ वाद झाल्यानंतर रात्री ही घटना घडल्याचे स्थानिक सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. घटनेनंतर परिसरात तणाव निर्माण झाल्यामुळे पोलिसांनी घटनास्थळी मोठा फौजफाटा तैनात केला. रात्री उशीरा पर्यंत 30 पेक्षा अधिक संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु होती. या प्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.

