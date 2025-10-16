व्हिडिओ | Videos

जमिनीचा ताबा घेताना महिलांची भाईगिरी कॅमेऱ्यात | Shirur News | Dr. Amol Kolhe | Sakal News

Pune जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील एका गावात जमिनीचा ताबा घेण्याच्या वादातून महिलांनी मोठा गोंधळ घातलाय. तरी, यावेळी नेमकं काय घडलं पाहा..

पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यात जमिनीच्या ताब्यावरून मोठा गोंधळ झाला. न्यायालयीन वाद सुरू असतानाही काही महिलांनी जबरदस्तीने शेतात ट्रॅक्टर घालून आणि लाकडी दांडक्यांनी शेतमालाची तोडफोड करत जमिनीचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकारामुळे गोंधळ उडाला असून, शिरूर पोलिस ठाण्यात संबंधित महिलांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

