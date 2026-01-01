Pune News: गुन्हा दाखल, उमेदवाराने सांगितली घटना | PMC Election | Sakal News
पुण्यात शिवसेनेकडून मोठा गोंधळ समोर आला असून, एकाच प्रभागासाठी दोन उमेदवारांना एकच ए.बी. फॉर्म देण्यात आल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. या प्रकारामुळे पक्षांतर्गत प्रचंड तणाव निर्माण झाला आहे. प्रभाग क्रमांक ३४ मधून शिवसेनेकडून उद्धव कांबळे आणि मच्छिंद्र ढवळे या दोन्ही उमेदवारांना एकाच ए.बी. फॉर्मवर उमेदवारी देण्यात आल्याचं काल छाननी प्रक्रियेदरम्यान समोर आलं. हा प्रकार समजताच एका संतप्त उमेदवाराने थेट प्रतिस्पर्धी उमेदवाराचा ए.बी. फॉर्म गिळून टाकल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेमुळे निवडणूक प्रक्रियेत एकच खळबळ उडाली असून, निवडणूक अधिकाऱ्यांसह राजकीय वर्तुळातही चर्चेला उधाण आलं आहे. शिवसेनेकडून झालेल्या या चुकांवर पक्ष नेतृत्व काय भूमिका घेणार, तसेच या प्रकरणाचा उमेदवारीवर नेमका काय परिणाम होणार, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
