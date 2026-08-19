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Shiv Sena Case Updates: शिवसेना कोणाची? सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर आता देवदत्त कामत मैदानात!

शिवसेना पक्षनाव आणि चिन्ह निर्णायक लढाईत सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे विरुद्ध शिंदे गट आमने-सामने; सिब्बल यांच्या मुद्देसूद युक्तिवादानंतर आता देवदत्त कामत शिंदे गटाची बाजू मांडणार.

शिवसेना नेमकी कोणाची, एकनाथ शिंदेंची की उद्धव ठाकरेंची? महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षातील या महत्त्वाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या निर्णयाला ठाकरे गटाने आव्हान दिलं आहे. सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यातील फरक, १० व्या अनुसूचीचा उद्देश आणि बहुसंख्य आमदारांच्या आधारे संपूर्ण पक्षावर दावा करता येतो का, यावर महत्त्वाची मांडणी केली. आता शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत आपली बाजू मांडत आहेत. त्यामुळे सिब्बल यांच्या युक्तिवादाला कामत काय उत्तर देतात, याकडे लक्ष लागलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील या महत्त्वाच्या सुनावणीतील प्रमुख मुद्दे, दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि पुढील घडामोडी या व्हिडीओमध्ये जाणून घ्या.

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