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Shiv Sena symbol case: शिवसेना कुणाची? सुप्रीम कोर्टात पाचव्या दिवशी नेमकं काय घडलं?

शिवसेना-धनुष्यबाण वादावर सर्वोच्च न्यायालयात पाचव्या दिवशी मोठी सुनावणी; कपिल सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगाच्या निर्णय व प्रक्रियेवर जोरदार सवाल.

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीचा पाचवा दिवस महत्त्वाचा ठरला. उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर आणि प्रक्रियेवर जोरदार युक्तिवाद केला. पक्षातील फूट आणि विधिमंडळातील बहुमत यांचा थेट संबंध लावता येतो का, तसेच निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेचा विचार कसा केला, यावर सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केले. आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह देताना घेतलेल्या निर्णयाची कायदेशीरता हा या प्रकरणातील प्रमुख मुद्दा आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानेही पक्षातील फूट, संघटनात्मक रचना आणि विधिमंडळातील विभाजन यासंदर्भात महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. नेमकं काय घडलं? बघा हा व्हिडीओ...

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