Dharashiv News: 'राणा पाटलांच्या बळाला तुम्ही बळी पडला, कार्यकर्त्यांनी साळवींना सुनावलं | Rajan Salvi | Sakal News

Dharashiv News: 'शिवसैनिक म्हणून लाज वाटतेय.. आमच्याशी बैठका घेता आणि एबी फॉर्म दुसऱ्यालाच देता,' म्हणत शिवसेना पदाधिकारी अविनाथ खापे यांनी संपर्कप्रमुख राजन साळवी यांना खडसावलं; व्हायरल ऑडिओ क्लिपमुळे शिवसेनेत खळबळ..

शिवसेनेतील अंतर्गत नाराजीचा सूर पुन्हा एकदा उघडपणे समोर आला आहे. शिवसेना पदाधिकारी अविनाथ खापे यांनी संपर्कप्रमुख राजन साळवी यांना चांगलंच खडसावताना केलेली ऑडिओ क्लिप सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हायरल ऑडिओत अविनाथ खापे म्हणतात, 'शिवसैनिक म्हणून स्वतःची लाज वाटायला लागली आहे. आमच्यासोबत बैठका घेतल्या जातात, मात्र प्रत्यक्षात निर्णय वेगळेच घेतले जातात. राणा पाटलांच्या मुलाला एबी फॉर्म दिला जातो, हे पाहून लाज वाटते. संपर्कप्रमुख म्हणून सर्व निर्णय घेण्याची जबाबदारी तुमचीच आहे.' या वक्तव्यामुळे शिवसेनेतील अंतर्गत मतभेद पुन्हा चव्हाट्यावर आले असून, या ऑडिओ क्लिपवरून राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. अविनाथ खापे यांनी नेमकं काय म्हटलं? याचा सविस्तर खुलासा व्हिडीओमध्ये पाहा..

