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Shrikant Shinde चा ताफा अडवला, काळे झेंडे दाखवत शिवसैनिकांकडून जोरदार घोषणाबाजी

नांदेड जिल्ह्यातील माहूर तालुक्यातील अंजनखेडा येथे खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या ताफ्याला अडवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

नांदेड जिल्ह्यातील माहूर तालुक्यातील अंजनखेडा येथे खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या ताफ्याला अडवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आंदोलनकर्त्यांनी काळे झेंडे दाखवत घोषणाबाजी केली. खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांच्या विरोधातही घोषणा देण्यात आल्या. पोलिसांनी तात्काळ हस्तक्षेप करत आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. नेमकं काय घडलं? बघा हा व्हिडीओ..

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