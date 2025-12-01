MLA Dnyaneshwar Katke यांच्या भरधाव मर्सिडीजने ४ वर्षाच्या मुलीला दिली धडक | CCTV Viral | Sakal News

शिरूरच्या बोऱ्हाडेमळा परिसरात पुणे–अहिल्यानगर महामार्गावर एका भीषण अपघाताची घटना घडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शिरूर हवेलीचे आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांच्या भरधाव मर्सिडीज कारने चार वर्षीय बालिका शुभ्रा पंढरीनाथ बोऱ्हाडेला धडक दिली. या धडकीत बालिकेला गंभीर जखमा झाल्या असून तिचे दात पडले आणि चेहरा व जबडा गंभीररीत्या जखमी झाला आहे. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितल्याप्रमाणे, शुभ्रा महामार्ग ओलांडत असताना आमदारांच्या प्रचारासाठी येत असलेल्या कारने तिला धडक दिली. धडक इतकी जबरदस्त होती की बालिका काही फुटांवर उडून पडली. स्थानिक नागरिकांनी त्वरित तिला शिरूरच्या वात्सल्य हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. प्राथमिक उपचारानंतर तिला तातडीने पुण्यातील केएम हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले. घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर आला असून, पोलिसांकडून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याच्या चर्चा देखील ऐकायला मिळत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.