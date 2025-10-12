Satish Bhosale Family News: तलसील कार्यालयासमोरच घडली घटना, नेमकं काय घडलं? | Beed News | Sakal News
शिरूर कासार तालुक्यातील तहसील समोर गायरान परिसरात सतीश उर्फ खोक्या भोसलेच्या कुटुंबीयांवर प्राणघातक हल्ल्याची घटना घडली. मध्यरात्री साडेअकरा वाजता दहा ते पंधरा जणांच्या टोळक्यांनी पारधी वस्तीवर हल्ला केला. हल्ल्यात चार महिला जखमी झाल्या असून, एका महिलेची प्रकृती गंभीर आहे. हल्लेखोरांकडे कोयते दांडके आणि कुराडी असल्याचे सांगण्यात आले. जखमी महिलांनी शिरूर पोलीस स्टेशन गाठून तक्रार केली. सध्या त्या बीडच्या जिल्हा रुग्णालयात उपचार घेण्यास दाखल आहेत.
