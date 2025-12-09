व्हिडिओ | Videos

Smriti Mandhana-Palash Muchhal यांचा वेगळे होण्याचा निर्णय, कायदेशीर कारवाईचा इशारा? | Sakal Media

'Smriti Mandhana-Palash Muchhal लग्न रद्द; दोघांची सोशल मीडियावर जाहीर पोस्ट, चर्चा थांबवण्याचे आवाहन; पलाशकडून कायदेशीर कारवाईचे संकेत'

स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल यांनी त्यांचे लग्न रद्द झाल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. स्मृतीने सोशल मीडियावर पोस्ट करत हा निर्णय जाहीर केला आणि या विषयावर अनावश्यक चर्चा टाळावी, असे आवाहन केले. तिच्या पोस्टनंतर लगेचच पलाश मुच्छलनेही लग्न रद्द करण्यासंदर्भात पोस्ट केली असून, काही मुद्द्यांवर तो कायदेशीर पावले उचलणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. नेमकं काय म्हटलंय दोघांनी? पाहूयात..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal
smriti mandhana
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com