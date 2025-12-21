Ram Satputeचं काय चुकलं?, Mohite नी Akluj कसं राखलं? | Sakal News

व्हिडिओ | Videos

पराभवातून उभारी घेऊन राम सातपुते अकलूजमध्ये मोहितेंचा पानिपत करतील अशा चर्चा असतानाच, मोहितेंनी दिमाखात गड राखत Ram Satpute यांना धक्का दिला; ‘अकलूजचे किंग आम्हीच’ हे ठणकावून दाखवत महाराष्ट्राच्या राजकारणात शक्तिप्रदर्शन केलं..

सोलापूर जिल्ह्यातील अकलूज विधानसभा मतदारसंघातील निवडणूक थरारक वळणावर पोहोचली आहे. विधानसभेत पराभव झाल्यानंतरही राम सातपुते यांनी जिंकण्यासाठी जोरदार मेहनत घेतली, तर त्यांच्या प्रतिस्पर्धी मोहितीने संपूर्ण प्रचार यंत्रणा प्रभावीपणे वापरून दिमाखात प्रचार केला. निवडणुकीपूर्वी अशी चर्चा होती की राम सातपुते अकलूजमध्ये मोहितींना पानिपत करतील, परंतु मतदानात मोहितींनी गड राखून सातपुतेंना स्पष्ट संदेश दिला की अकलूजचे खरे राजा तेच आहेत. या निकालाने स्थानिक आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा प्रभाव पाडल्याचे दिसून येते, तसेच अकलूज विधानसभा मतदारसंघात मोहितीचे दबदबा स्पष्ट झाला आहे.

