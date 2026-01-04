Balasaheb Sarvade प्रकरणातील आरोपींना सुनावण्यात आली पोलीस कोठडी, कोर्टात काय घडलं? | Solapur News | Sakal News

सोलापूरमध्ये दोन गटांमध्ये झालेल्या वादातून मनसे विद्यार्थी सेनेचे पदाधिकारी बाळासाहेब सरवदे यांची हत्या झाल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींना आज सोलापूर न्यायालयात हजर करण्यात आले. यावेळी न्यायालयाने आरोपींना पोलीस कोठडी सुनावली. कोर्टात सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी गुन्ह्याचे गांभीर्य अधोरेखित करत आरोपींची कसून चौकशी आवश्यक असल्याचे सांगितले. घटनेमागील नेमका वाद, हत्येमागचा हेतू, तसेच इतर सहआरोपींचा सहभाग उघड करण्यासाठी पोलीस कोठडी आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. दरम्यान, आरोपींना कोर्टात आणताना आणि नेताना कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. न्यायालय परिसरात तणावपूर्ण वातावरण पाहायला मिळाले. या प्रकरणाच्या पुढील तपासाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.