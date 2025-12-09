व्हिडिओ | Videos

Barshi Krushi Bazar Samiti वर माजी आमदार Rajendra Raut गटाचा दणदणीत विजय | Dilip Sopal | Sakal News

Solapur बार्शी APMC निवडणूक: माजी आमदार राजेंद्र राऊत गटाचा १८ पैकी १८ जागांवर पूर्ण एकछत्री विजय; आमदार दिलीप सोपल गटाचा सुपडा साफ, बार्शीत जल्लोषाचा माहोल..

सोलापूरच्या बार्शी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांच्या गटाने दणदणीत विजय मिळवत संपूर्ण १८ पैकी १८ जागांवर कब्जा केला आहे. आमदार दिलीप सोपल यांच्या गटाचा पूर्णतः सुपडा साफ झाला आहे. यंदाच्या निवडणुकीत तब्बल 96.98 टक्के विक्रमी मतदान झाले होते, ज्यामुळे कोणता गट वरचढ ठरेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. राऊत आणि सोपल गटात चुरशीची लढत रंगली होती. मात्र निकालानंतर राऊत गटाने एकाधिकारशाही विजय मिळवत बार्शीत आनंदाचा माहोल निर्माण झाला असून कार्यकर्त्यांनी मोठ्या जल्लोषाला सुरुवात केली आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Sakal Newspaper
barshi
Sakal Media Group
solapur city
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com