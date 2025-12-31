व्हिडिओ | Videos

Solapur News: एका मिनिटाचा उशीर भाजपला महागात पडला असता.. | BJP | Devendra Fadnavis | Sakal News

Solapur News: सोलापुरात भाजपची शेवटच्या क्षणापर्यंत धावपळ; शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर व आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी अखेरच्या एका मिनिटात १०२ उमेदवारांचे एबी फॉर्म भरले, कन्फर्म तिकीट कुणाला याकडे लक्ष..

सोलापूरमध्ये भाजपकडून उमेदवारांना एबी फॉर्म देताना अक्षरशः शेवटच्या क्षणापर्यंत मोठी धावपळ पाहायला मिळाली. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या वेळेपर्यंत उमेदवारांना एबी फॉर्म देण्यात आले नव्हते. अखेर शेवटच्या एका मिनिटात भाजप शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर आणि आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी सर्व १०२ उमेदवारांचे एबी फॉर्म भरून दिले. एबी फॉर्मसाठी भाजप पदाधिकाऱ्यांची पळापळ उडाली होती. त्यामुळे शेवटच्या क्षणी भाजपकडून नेमकं कोणाला कन्फर्म तिकीट मिळणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Bjp
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
solapur city
Solapur
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com