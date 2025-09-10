व्हिडिओ | Videos

Solapur News: बाईचा नाद,सगळंच गमवलं, माजी उपसरपंचाने टोकाचं पाऊल उचललं | Marathi News | Sakal News

माजी उपसरपंच गोविंद जगन्नाथ बर्गे यांनी स्वत:वर गोळी झाडून जीवन संपल्याची धक्कादायक घटना घडली. याप्रकरणी बर्गे यांचा मेहुणा लक्ष्मण जगन्नाथ चव्हाण यांच्या फिर्यादीवरून एका नर्तिकीच्या नादाने त्यांनी हे पाऊल उचलल्याचं बोललं जातं.

बाईच्या नादानं सार गमावलं.. हे गाणं तुमच्या कानावर पडलचं असेल. पण हे गाणं एका माजी उपसरपंचाच्या आयुष्यात खरे ठरल्याची चर्चा सुरु झालीये.. नर्तिकेच्या प्रेमात पडलेल्या या माजी उपसरपंचानं पैसा, प्लॉट, जमिनी तिला घेऊन दिल्या पणं पुढे असं काही घडलं की त्यानं स्व:च्या गाडीत कानाजवळ गोळी मारून आत्महत्या केल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली. नेमकं काय घडलं? पाहूयात व्हिडीओच्या माध्यमातून..

