Solapur News: बडेजावपणाला फाटा देत माजी आमदार Dattatray Sawant नं १५० रुपयात केलं लेकीचं लग्न | Sakal News

Solapur News: शाही विवाहाच्या बडेजावाला फाटा देत सोलापुरात अवघ्या 150 रुपयांत माजी शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत यांच्या कन्येचा विवाह; लग्नाचा 25–30 लाखांचा खर्च टाळून विनाअनुदानित शिक्षकांच्या कुटुंबियांना मदतीचा ‘सावंत-शिंदे’ परिवाराचा आदर्श निर्णय..

सध्या देशभरात शाही विवाहाचा ट्रेंड असताना लाखो-कोटींचा खर्च केला जातो. मात्र सोलापुरात या बडेजावाला फाटा देत एक आदर्शवत विवाह पार पडला आहे. माजी शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत यांची कन्या सुषमा हिचा विवाह शुभम शिंदे या तरुणाशी अवघ्या 150 रुपयांत नोंदणीकृत पद्धतीने पार पडला. लग्नाचा अनावश्यक खर्च टाळत सुषमा–शुभम या नवविवाहित दांपत्याने समाजापुढे नवा आदर्श ठेवला आहे. विवाहासाठी होणारा अंदाजे 25 ते 30 लाख रुपयांचा खर्च न करता ही रक्कम विनाअनुदानित शिक्षकांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत म्हणून देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. शुभम शिंदे हे पाणीपुरवठा विभागात शासकीय अभियंता म्हणून कार्यरत असून, सुषमा सावंत हिने नुकतेच भारती विद्यापीठ, पुणे येथून एमएससी इन ह्यूमन ॲनाटोमीचे शिक्षण पूर्ण केले आहे. ‘सावंत-शिंदे’ परिवाराने घेतलेल्या या सामाजिक जाणीवेतून घेतलेल्या निर्णयाचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे.

