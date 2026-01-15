व्हिडिओ | Videos

Solapur Mahapalika Election: नावासमोर बटन दाबलं जात नसल्यानं उमेदवार अन् अधिकार्‍यांमध्ये बाचाबाची | Sakal News

Solapur News: सोलापुरातील प्रभाग 10 मधील मतदान केंद्रावर अपक्ष उमेदवार आणि अधिकाऱ्यांमध्ये बचाबाची. अपक्ष उमेदवाराचं मतदानाचे बटन दाबत नसल्याची तक्रार मतदाराने केली असता अधिकाऱ्याने परस्पर भाजपचे बटन दाबल्याचा आरोप.

सोलापुरातील प्रभाग क्रमांक 10 मधील एका मतदान केंद्रावर गुरुवारी मतदान प्रक्रियेदरम्यान अपक्ष उमेदवार आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांत बचाबाची झाल्याची घटना समोर आली आहे. अपक्ष उमेदवार विजयकुमार अंकम यांच्या मते, एका मतदाराने त्यांच्या चिन्हासमोरील बटन दाबले जात नसल्याची तक्रार केली होती. यावेळी संबंधित अधिकाऱ्याने तक्रार ऐकून मशीन तपासण्याच्या नावाखाली स्वतःच परस्पर भाजप उमेदवाराच्या चिन्हासमोरील बटन दाबल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे मतदान केंद्रावर काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. अपक्ष उमेदवार आणि मतदारांनी हा प्रकार निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिला असून, मशीनमध्ये तांत्रिक बिघाड होता की हेतुपुरस्सर हस्तक्षेप करण्यात आला याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहेत. या प्रकरणी पुढील चौकशीची मागणी उमेदवारांनी केली आहे.

Sakal Newspaper
Muncipal corporation
Sakal Media Group
muncipal corporation election
Solapur

