मोठा डाव, Solapur मध्ये BJP ला घाईघाईने नेते आणले । Rajan Patil। Dilip Mane | Sakal Media

Solapur Politics: सोलापूरच्या राजकारणात नवे समीकरण! चार नेते भाजपमध्ये प्रवेशाच्या तयारीत, पण त्यांचे कट्टर विरोधक आधीच पक्षात, ‘एकाच म्यानात दोन तलवारी’ कशा नांदणार यावर चर्चांना ऊत..

“बापजाद्यापासून एकाच पक्षात” असं म्हणायचे दिवस आता इतिहासजमा झाले आहेत. आजच्या राजकारणात नेते निवडणुकीनुसार पक्ष बदलण्याची नवी पद्धत अंगीकारत आहेत. “ही पाच वर्षं बघू, पुढच्या निवडणुकीला परिस्थितीनुसार निर्णय घेऊ,” अशी भूमिका अनेकांनी घेतली आहे. हीच रणनीती सध्या सोलापूरच्या राजकारणात स्पष्टपणे दिसत आहे. सोलापूरमध्ये चार प्रमुख नेते भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याची चर्चा आहे, पण गंमत म्हणजे त्यांच्या कट्टर विरोधकांनी आधीच भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामुळे आता एकाच पक्षात हे विरोधी गट कसे एकत्र नांदणार, यावर राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे.

