Raju Shetti news : सोलापुरात ऊस दरावरून रणकंदन; राजू शेट्टी आक्रमक

सोलापूर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अपेक्षेपेक्षा कमी दर मिळत असल्याचा आरोप करत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून त्यांनी साखर कारखानदारांच्या दरनिश्चितीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ऊस उत्पादनासाठी लागणारा खर्च, शेतीचा वाढता खर्च आणि शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला यांचा विचार करता योग्य दर मिळावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेकडून केली जात आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. राजू शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आक्रमक भूमिका घेतल्याने ऊस दराचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळणार का? ऊस उत्पादकांच्या मागण्यांवर कारखानदार आणि प्रशासन काय भूमिका घेणार? याकडे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.