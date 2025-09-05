Nagpur Solar Explosives Blast: सोलार एक्सप्लोसिव्हमध्ये भीषण स्फोट, एकाचा मृत्यू, जखमींचा आकडा १७ वर | Sakal News

Nagpur News: नागपूर जिल्ह्यातील बाजारगाव येथे मध्यरात्री भीषण दुर्घटना घडली आहे. सोलार एक्सप्लोसिव्हज या प्लांटमध्ये रात्री साधारण 12.30 च्या सुमारास मोठा स्फोट झाला. या भीषण अपघातात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून जखमींची संख्या तब्बल १७ वर पोहोचली आहे. या प्लांटमध्ये HMX, TNT आणि RDX सारख्या अत्यंत धोकादायक स्फोटकांचे उत्पादन केले जाते. रात्री काम सुरू असताना अचानक धूर निघत असल्याचे लक्षात येताच कामगारांना तत्काळ बाहेर काढण्यात आले. या वेळी वेळेत सावधगिरी बाळवल्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली, अन्यथा मृतांचा आकडा अधिक वाढला असता. घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून जखमींवर उपचार सुरू आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.