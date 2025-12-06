व्हिडिओ | Videos

Suhana Swasthyam 2025: Mugdha Vaishampayan, Prathamesh Laghate कडून ऐका अमृतानुभवचा अनुभव | Sakal News

Suhana Swasthyam 2025: ‘सकाळ’ प्रस्तुत ‘सुहाना स्वास्थ्यम्’ महोत्सवाची सुरुवात ‘अमृतानुभव’ कार्यक्रमाने; संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या ७५०व्या जन्मोत्सवानिमित्त संतसाहित्यातील तत्त्वज्ञान आणि आधुनिक जीवनाचा संगम सादर..

‘सकाळ’ प्रस्तुत ‘सुहाना स्वास्थ्यम्’ महोत्सवाची सुरुवात शुक्रवारी ‘अमृतानुभव’ या विशेष कार्यक्रमाने झाली. संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांच्या ७५०व्या जन्मोत्सव निमित्त ही अनोखी कलाकृती सादर करण्यात आली. संतसाहित्यातील गूढ तत्त्वज्ञानाची रोजच्या जीवनातील अनुभवांशी सांगड घालत कार्यक्रम प्रेक्षकांसमोर रंगला. या कार्यक्रमाची निर्मिती ‘इंडियन मॅजिक आय’ यांनी केली असून लेखन व दिग्दर्शन श्रीरंग गोडबोले यांचे होते. कार्यक्रमात मुग्धा वैशंपायन आणि प्रथमेश लघाटे यांनी मनमोहक गायन सादर करून उपस्थितांची मनं जिंकली..

