Sunetra Pawarचा दादांसारखाच अंदाज, गाडीतून उतरताच सगळ्यांच्या नजरा त्यांच्यावर! | Ajit Pawar | Sakal News

Sunetra Pawar News: दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पश्चात सुनेत्रा पवार यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे; बारामती, दौंड, पुरंदर आणि इंदापूरमधील नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांशी संवाद, बैठकीला दत्ता मामा भरणे आणि हर्षवर्धन पाटील उपस्थित..

राज्याचे दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची धुरा सांभाळली आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी आज बारामती, दौंड, पुरंदर आणि इंदापूर येथील नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांशी संवाद साधला. या बैठकीला कृषिमंत्री दत्ता मामा भरणे आणि नेते हर्षवर्धन पाटील यांचीही उपस्थिती होती. स्थानिक विकासकामे, नियोजन आणि आगामी दिशा यावर चर्चा करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

