व्हिडिओ | Videos

Sunil Nagargoje Case: Dhananjay Munde परळीतील पोलीस अधिकाऱ्यानं टोकाचं पाऊल का उचललं?| Beed News | Crime News

Beed News: बडतर्फ केलेल्या पोलीस निरीक्षक सुनील नागरगोजे यांनी एका प्रकरणानंतर आत्महत्या करत गळफास घेतल्याची धक्कादायक घटना समोर आली; त्यांच्या टोकाच्या निर्णयामुळे सामाजिक आणि राजकीय चर्चांना उधाण..

गुन्हेगारीच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. बडतर्फ पोलीस निरीक्षक सुनील नागरगोजे यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. एका प्रकरणात त्यांची नोकरी गेल्यानंतर त्यांनी हे टोकाचं पाऊल उचलल्याची माहिती मिळाली. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ माजली असून नागरगोजे यांच्या आत्महत्येमागचं नेमकं कारण काय, यावर चर्चा सुरू आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Beed
Dhananjay Munde
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Maharashtra Politics
Nationalist Congress
Beed crime news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com