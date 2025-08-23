व्हिडिओ | Videos

Thalapathy Vijay चा मेगा ब्लॉकबस्टर शो! Modi च्या सभेपेक्षा जास्त गर्दी | Tamilnadu Politics | Sakal News

Thalapathy Vijay News: मोदींच्याही सभेपेक्षा मोठी गर्दी थालापती विजयच्या सभेला! जनतेचा नवा हिरो कोण ठरणार?

"कल्पना करा.. एक सुपरस्टार, जो सिनेमागृहात लाखो चाहत्यांना वेड लावतो.. आणि आता तोच सुपरस्टार, राजकीय मैदानात उतरून लाखो हृदय जिंकण्याची तयारी करतोय! जो फक्त पडद्यावर नाही, तर आता वास्तवातही लोकांचा ‘नेता’ बनणार आहे! काय आहे विजयची स्टोरी? त्याची सभा इतिसाह का लिहीत आहे, हे सोप्या शब्दात समजून घेऊया या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Narendra Modi
maharashtra
Sakal Newspaper
Tamilnadu Assembly Election
Sakal Media Group
thalapathy vijay

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com