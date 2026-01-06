व्हिडिओ | Videos

Suresh Kalmadi ना श्रद्धांजली देत Ajit Pawar कडून आठवणींना उजाळा | Pune News | Sakal News

Ajit Pawar On Suresh Kalmadi: पुण्याचे माजी खासदार आणि माजी मंत्री सुरेश कलमाडी यांचं निधन झाल्याने राज्यात शोकळा, अजित पवारांकडून श्रद्धांजली देत दिला आठवणींना उजाळा..

पुण्याचे माजी खासदार आणि माजी मंत्री सुरेश कलमाडी यांचे आज निधन झाले. त्यांच्या निधनाने पुण्याच्या राजकीय वर्तुळात शोककळा पसरली आहे. उपमुख्यमंत्री व पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी कलमाडी यांना भावपूर्ण आदरांजली वाहिली. यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना अजित पवार यांनी सुरेश कलमाडी यांच्यासोबतच्या आठवणींना उजाळा दिला. काय म्हणाले पाहा..

