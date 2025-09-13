व्हिडिओ | Videos

Govind Barge प्रकरणामुळे तमाशा बदनाम, Vithabai Narayangaonkar यांच्या मुलीनं जोडले हात, काय घडलं? | Sakal News

Govind Barge News: कला केंद्रातील नर्तिकेच्या संबंधातून उपसरपंच गोविंद बर्गे यांची आत्महत्या; प्रकरणामुळे तमाशा बदनाम होत असल्याची खंत व्यक्त करत राष्ट्रपती पुरस्कार विजेत्या विठाबाई नारायणगावकर यांच्या कन्या व सुप्रसिद्ध तमाशा कलावंत मंगला बनसोडे यांनी समाजाला हात जोडून आवाहन केलं..

कला केंद्रातील नर्तिकेशी असलेल्या संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर माजी उपसरपंच गोविंद बर्गे यांनी आत्महत्या केली असून, या प्रकरणामुळे तमाशा कलावंतांची बदनामी होत असल्याची खंत राष्ट्रपती पुरस्कार विजेत्या मंगला बनसोडे यांनी व्यक्त केली. त्यांनी हात जोडून आवाहन करताना सांगितले की, या प्रकारांमुळे तमाशा कलेवर अन्याय होत आहे. मंगला बनसोडे या विख्यात विठाबाई नारायणगावकर यांच्या कन्या आहेत. नेमकं काय म्हणाल्या त्या पाहा..

Beed
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal
Sakal Media Group

