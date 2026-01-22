व्हिडिओ | Videos

Tanaji Sawant यांना मोठा फटका, पुतण्या Dhananjay Sawant यांचे बंड | Dharashiv News | Sakal Media

Dharashiv News: तानाजी सावंतांना घरातूनच मोठं आव्हान! पुतणे धनंजय सावंत यांचा परंड्यात बंडाचा झेंडा, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या १५ जागांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल..

राज्याचे माजी आरोग्य मंत्री आणि शिवसेनेचे नेते आमदार तानाजी सावंत यांच्याविरोधात त्यांच्या कुटुंबातूनच बंडखोरी उभी राहिली आहे. तानाजी सावंत यांचे पुतणे आणि जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष धनंजय सावंत यांनी थेट बंडाचा झेंडा फडकावत स्वतंत्र राजकीय आघाडी उघडली आहे. परंडा तालुक्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर धनंजय सावंत यांनी मोठा निर्णय घेतला असून, जिल्हा परिषदेच्या पाच आणि पंचायत समितीच्या दहा जागांसाठी आपल्या समर्थकांसह बुधवारी दुपारी १.४५ वाजता उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. या बंडखोरीमुळे परंडा तालुक्यातील शिवसेनेच्या संघटनात्मक रचनेला मोठे खिंडार पडले असून, आमदार तानाजी सावंत यांच्या राजकीय वर्चस्वाला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. या घडामोडींमुळे तालुक्यातील राजकारण तापले असून, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

