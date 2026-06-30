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TET Paper Leak: दादा भुसेंना काळे झेंडे, विधानभवनाबाहेर मोठा गोंधळ

TET पेपरफुटी प्रकरणावरून राज्यातील राजकारण तापलं आहे. काँग्रेसची विद्यार्थी संघटना NSUI ने शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या गाडीला विधानभवनाच्या प्रवेशद्वारावर अडवत काळे झेंडे दाखवले आणि त्यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली.

TET पेपरफुटी प्रकरणावरून राज्यातील राजकारण तापलं आहे. काँग्रेसची विद्यार्थी संघटना NSUI ने शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या गाडीला विधानभवनाच्या प्रवेशद्वारावर अडवत काळे झेंडे दाखवले आणि त्यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली. महाराष्ट्र NSUI अध्यक्ष सागर साळुंखे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी सागर साळुंखे यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. याआधी युवक काँग्रेसनेही दादा भुसे यांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन केले होते.

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