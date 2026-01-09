व्हिडिओ | Videos

Uday Samant घड्याळ चिन्हावर बोलून गेले, शिंदेंना सूचक संकेत? | Eknath Shinde vs Ajit Pawar | Sakal News

Eknath Shinde vs Ajit Pawar: जळगावातील महायुतीच्या प्रचार सभेत उदय सामंतांचं सूचक वक्तव्य; ‘घड्याळ मी कधीच विसरू शकत नाही, कारण मी आधी तिकडेच होतो’ म्हणत उठवल्या राजकीय चर्चांची धुरळा, 'सामंतांच्या मनात नेमकं काय?' असा प्रश्न उपस्थित..

जळगावमध्ये महायुतीच्या उमेदवारांना मतदानाचे आवाहन करताना मंत्री उदय सामंत यांनी 'घड्याळ मी कधीच विसरू शकत नाही, कारण मी आधी तिकडेच होतो' असे सूचक वक्तव्य केले. यानंतर राजकीय चर्चांना उधाण आले असून 'सामंत यांच्या मनात काय चाललंय?' असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पत्रकारांनी विचारल्यावर त्यांनी सावध प्रतिसाद दिला. सामंतांच्या या वक्तव्यानं महायुतीच्या प्रचारात नवीन चर्चेला चालना दिली आहे.

