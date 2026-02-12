Illegal Sand Transport: वाळू माफियांचा एसडीओ चव्हाण यांच्यावर हल्ला, एकाला अटक, दुसरा फरार

उमरेड : बेकायदेशीर वाळू वाहतुकीवर कारवाई करत असताना उपविभागीय अधिकारी विद्यासागर चव्हाण यांच्या सरकारी वाहनाला ट्रकने धडक देत हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना उमरेड-भिवापूर मार्गावर घडली. सरकारी कर्तव्य बजावत असलेल्या अधिकाऱ्यावरच हल्ला झाल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे..या प्रकरणी उमरेड पोलिसांनी रजत दिलीप रोहणकर (२९, रा. खरबी, नागपूर) याला अटक केली असून दुसरा आरोपी तुषार धावडे (३०, रा. खरबी, नागपूर) हा फरार आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, बुधवारी (ता.११) दुपारी विद्यासागर चव्हाण हे सरकारी वाहनातून भिवापूरकडे जात होते..Sangamner Crime: संगमनेरात अवैध वाळू उपशावर कारवाई; ६० लाख १७ हजार रुपयांची वाहने जप्त, सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल!.उमरेड-भिवापूर मार्गावर त्यांना वाळूने भरलेला ट्रक संशयास्पदरीत्या जाताना दिसला. तपासणीसाठी ट्रक थांबवण्याचा प्रयत्न केला असता चालकाने वेग कमी न करता सरकारी वाहनालाच जोरदार धडक दिली आणि घटनास्थळावरून पळ काढला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक धनाजी जळक यांनी तातडीने विनापरवाना ट्रकवर कारवाई गरजेची घटनेदरम्यान ट्रक आणि सरकारी वाहनाच्या दरम्यान विना नंबरची क्रेटा गाडी ट्रकला बचाव करत असल्याचे निदर्शनास आले..या प्रकरणात तुषार धावडे हा क्रेटा चालक फरार असून त्याचा शोध सुरू आहे. पोलिसांनी ट्रक क्रमांक एमएच ४० सीटी ९४०५ जप्त केला आहे. सुदैवाने या हल्ल्यात विद्यासागर चव्हाण बचावले. आरोपींविरुद्ध सरकारी कर्मचाऱ्यावर हल्ला केल्याप्रकरणी बीएनएसच्या संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक डॉ. हर्ष पोद्दार यांनी दिली. बातमी लिहेपर्यंत पुढील कारवाई सुरू होती..Dhule News : मद्यतस्करांच्या मुसक्या आवळल्या! मोहाडी पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई, ट्रकसह चालक ताब्यात.पथकासह पाठलाग सुरू केला. तारणा मार्गाने रेतीने भरलेला ट्रक पळत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर तारणा शिवारात ट्रक अडवून चालक रजत दिलीप रोहणकर याला अटक करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.