Illegal Sand Transport: वाळू माफियांचा एसडीओ चव्हाण यांच्यावर हल्ला, एकाला अटक, दुसरा फरार

Truck Seized by Umred Police: उमरेड-भिवापूर मार्गावर बेकायदेशीर वाळू वाहतूक करणाऱ्या ट्रकने सरकारी वाहनाला धडक दिली. एक आरोपी अटकेत असून दुसरा फरार आहे; पोलिसांनी ट्रक जप्त केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
उमरेड : बेकायदेशीर वाळू वाहतुकीवर कारवाई करत असताना उपविभागीय अधिकारी विद्यासागर चव्हाण यांच्या सरकारी वाहनाला ट्रकने धडक देत हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना उमरेड-भिवापूर मार्गावर घडली. सरकारी कर्तव्य बजावत असलेल्या अधिकाऱ्यावरच हल्ला झाल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.

