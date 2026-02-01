व्हिडिओ | Videos

Union Budget 2026: सोनं-चांदी वधारणार? सर्वसामान्यांच्या खिशावर परिणाम? अर्थसंकल्पातून काय अपेक्षा? | Sakal News

देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच रविवारी सादर होणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प; ‘विकसित भारत’च्या दिशेने मोठ्या घोषणांची शक्यता, शेतकरी-मध्यमवर्गाच्या अपेक्षा शिगेला..

आज देशाच्या आर्थिक इतिहासात पहिल्यांदाच रविवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे. ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या आणि महत्त्वाच्या आर्थिक घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शेतकरी, मध्यमवर्ग आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणाऱ्या तरतुदींचा समावेश या अर्थसंकल्पात असावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पाद्वारे विविध घटकांना दिलासा देणारे निर्णय जाहीर करतील, अशी आशा देशभरातून व्यक्त होत आहे. अशा परिस्थितीत या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य नागरिकांच्या नेमक्या कोणत्या अपेक्षा पूर्ण होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

