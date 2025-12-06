व्हिडिओ | Videos

आईसमोरच मनसे पदाधिकाऱ्याला मारहाण, उरणमध्ये काय घडलं? | Uran BJP News | Thane | Sakal News

Uranमध्ये राजकीय वैमनस्याचा कळस! महाविकास आघाडीचा प्रचार केल्याचा आणि BJP उमेदवाराविरोधात व्हिडिओ बनवल्याचा राग ठेवून मनसे पदाधिकारी सतीश पाटील यांना आईसमोरच मारहाण..

उरणमध्ये राजकीय वैमनस्यातून उद्भवलेली एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराचा प्रचार केल्याचा आणि भाजप उमेदवाराविरोधात व्हिडिओ तयार केल्याचा राग ठेवून भाजप कार्यकर्त्यांनी मनसे पदाधिकारी सतीश पाटील यांना निर्घृण मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सतीश पाटील घरी जात असताना रस्त्यातच त्यांना अडवण्यात आले आणि त्यांच्या आईसमोरच मारहाण करण्यात आली. एवढ्यावरच थांबून न राहता, सतीश पाटील यांना आमदार महेश बालदी यांची माफी मागणारा व्हिडिओ जबरदस्तीने बनवण्यास भाग पाडल्याचेही त्यांनी सांगितले. याशिवाय, निवडणुकीनंतर जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्याचाही गंभीर आरोप सतीश पाटील यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची त्यांनी उरण पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, आता पोलीस नेमकी काय कारवाई करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

