व्हिडिओ | Videos

Ayush Komkar Case: Vanraj Andekar च्या हत्येचा बदला घरातूनच, आंदेकर टोळी संपत चाललीये | Pune News | Sakal News

Pune Ayush Komkar Caseवनराज आंदेकरच्या हत्येच्या एका वर्षानंतर भाच्याचा खून; आयुष आंदेकर गोळ्या झाडून ठार, गणेश कोमकरच्या मुलाचा खूनही, आंदेकर टोळीतील सदस्य एकमेकांनाच संपवत टोळी कमकुवत होत असल्याचे चर्चेत..

वनराज आंदेकरच्या हत्येला वर्ष पूर्ण होताच या प्रकरणाचा थरारक बदला घेतल्याची घटना समोर आली आहे. वनराजचा भाचा आयुष आंदेकर याची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. यापूर्वी वनराज आंदेकरच्या बहिणीने सुपारी देऊन सोमनाथ गायकवाडचा खून घडवून आणला होता. ताज्या घटनेत वनराजच्या हत्येतील आरोपी गणेश कोमकर याच्या मुलाचा जीव घेतला गेला असून हे सर्व सूडाची साखळी म्हणून पाहिले जात आहे. सततच्या या हत्याकांडामुळे आंदेकर टोळीतील सदस्य एकमेकांनाच संपवू लागल्याने टोळी स्वतःच कमजोर होत चालल्याची चर्चा सुरु आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
pune
Pune Crime News
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Pune Bibwewadi case
Vanraj Andekar revenge killings

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com