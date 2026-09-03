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Vidyanand Bapat : विद्यानंद बापटांना मारहाण; संतोष चव्हाण नेमका कोण? पुण्यातील DJ वादाची Inside Story

ध्वनीप्रदूषणाविरोधात भूमिका मांडणारे विद्यानंद बापट यांना पुण्यात मारहाण, मारहाण करणाऱ्या व्यक्तीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी.

पुण्यात DJ आणि लाऊडस्पीकरच्या मुद्द्यावरून चर्चेत आलेले विद्यानंद बापट यांना मारहाण झाल्याने खळबळ उडाली आहे. बापट यांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवातील DJ आणि लाऊडस्पीकरच्या वापराला विरोध करत ध्वनीप्रदूषणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. पुणे महापालिकेच्या बैठकीतील गोंधळाचा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर ते चर्चेत आले. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांना मारहाण झाल्याची घटना घडली. या प्रकरणात संतोष चव्हाण याला पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. चव्हाण याच्यावर यापूर्वी गुन्हे दाखल असल्याचे सांगितले जात असून, त्याच्या कथित गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचीही चर्चा आहे. दरम्यान, विद्यानंद बापट हे पुण्यातील नारायण पेठ परिसरात राहतात. ते BPO क्षेत्रात काम करतात आणि नागरिक, पर्यावरण तसेच ध्वनीप्रदूषणाशी संबंधित प्रश्नांवर भूमिका मांडतात. बापट आणि संतोष चव्हाण नेमके कोण आहेत? मारहाणीमागचं कारण काय? DJ वादाचा या घटनेशी संबंध आहे का? जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण...

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