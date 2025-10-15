व्हिडिओ | Videos

मतदार याद्यात घोळ, Raj Thackerayनी मोठी चूक दाखवली, बघा काय घडलं? | Sakal News

Election Commision News: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय नेत्यांनी निवडणूक आयोगाशी संवाद साधला; मतदार याद्यांतील घोळ पत्रकार परिषदेत समोर आला..

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय नेत्यांनी निवडणूक आयोगाशी संवाद साधला. बैठकीनंतर मतदार याद्यांमधील घोळ पत्रकार परिषदेत समोर आला. यावर राज ठाकरे यांनी मोठी टीका करत आयोगाची भूमिका प्रश्नाखाली आणली आहे. नेमकं काय म्हणाले पाहा..

