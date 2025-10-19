व्हिडिओ | Videos

मतदान याद्यांतील मोठा घोळ उघड, Avinash Jadhav यांनी दाखवली 'ती' यादी.. | Raj Thackeray | Election | Sakal News

Avinash Jadhav On Election Commision Of India: पुण्यातील मतदान याद्यांमधील गंभीर घोळ समोर आला; अविनाश जाधवांनी दाखवलेल्या यादीत एका महिलेचं नाव 'महाराष्ट्र' असून पत्ता नसतानाही मतदान, दुसऱ्या यादीत एका महिलेचं नाव सात वेळा नमूद, निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह निर्माण..

पुण्यातील मतदान याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गोंधळ असल्याचे उघड झाले आहे. अविनाश जाधव यांनी दाखवलेली यादी याची साक्ष देत आहेत की, काही नोंदींमध्ये गंभीर त्रुटी आहेत. जाधव यांनी सांगितले की, एका महिलेचे नाव 'महाराष्ट्र' अशी नोंद असून त्याचा कुठलाही पत्ता नाही. मात्र त्या महिलेने मतदान केले आहे. तसेच, दुसऱ्या यादीत एका महिलेचे नाव सात वेळा नोंदवले गेले आहे. अविनाश जाधव यांनी या घोळाबाबत चिंता व्यक्त करत निवडणूक आयोगाकडे तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

