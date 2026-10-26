Torrent Project: विकासाच्या नावाखाली निसर्गाची कत्तल, 'टोरंट'साठी 600 एकरवरील झाडांवर कुऱ्हाड

कर्जत- भीमाशंकर पट्ट्यातील ही दृश्य.. या भागात अंदाधुंद वृक्षतोड सुरु आहे. आधीच जंगलं राहिलीत किती त्यातही उरल्या सुरलेल्या भागात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड. पक्षी, वन्यजीव आणि कीटकांचा नैसर्गिक अधिवास नाहिसा होतोय... त्यात जंगलावर अवलंबून असलेले आदिवासी बांधव, स्थानिक जलस्रोत आणि पेज नदीच्या प्रवाहावर परिणाम होण्याची भीती आहे. विकासाच्या नावाखाली निसर्ग उद्ध्वस्त करण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय.. आणि हे सगळं सुरु आहे. टोरंट पॉवरच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी.. या प्रकल्पासाठी कर्जत ते भीमाशंकर पट्ट्यातील जंगलातल्या हजारो झाडांची कत्तल केली जात असल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला...नेमकं काय सुरू आहे या जंगलात ते पाहूयात.. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.