व्हिडिओ | Videos

Yashomati Thakur Interview: Devendra Fadnavis यांच्यावर डागली तोफ, Navneet Rana यांच्यावर तुटून पडल्या | Sakal News

Yashomati Thakur On Navneet Rana: काँग्रेसच्या माजी मंत्री यशोमती ठाकूर यांची मनमोकळी मुलाखत; देवेंद्र फडणवीस आणि ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर जोरदार टीका, राहुल गांधींच्या वोटचोरीवरील भूमिकेपासून मतदारसंघातील आकडेवारीपर्यंत स्पष्ट भूमिका, नवनीत राणा वाद, धर्माधारित राजकारण, अमरावती लोकसभा-विधानसभा निवडणुका आणि महिला राजकारणी म्हणूनचे वैयक्तिक अनुभव उलगडले..

काँग्रेसच्या माजी मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी सकाळ माध्यम समूहाला दिलेल्या मुलाखतीत भाजप सरकार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर जोरदार टीका केली. राहुल गांधींची वोटचोरीवरील भूमिका, आपल्या मतदारसंघातील आकडेवारी, नवनीत राणासोबतचा वाद, धर्माच्या नावावर होणारं राजकारण, अमरावती लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीबाबत त्या स्पष्ट बोलल्या. महिला राजकारणी म्हणून तोंड द्यावे लागलेले प्रसंग आणि वैयक्तिक आयुष्याबद्दलही त्यांनी मनमोकळं व्यक्त केलं.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
yashomati thakur
Maharashtra Politics
navneet rana

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com