Yavatmal News: थोडी संवेदनशीलता शिल्लक असेल तर तुम्हीही रडाल अशी बातमी | Farmer News | Sakal News

Yavatmal Farmer News: यवतमाळातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा संताप, पिकांनी धोका दिल्यानंतर पऱ्हाटी जवळ आक्रोश व्यक्त; आसमानी-सुलतानी संकटामुळे शेतकरी पिढ्यानपिढ्या घाम गाळूनही भविष्यासाठी चिंता व्यक्त करत आहेत..

यवतमाळ जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा आक्रोश पुन्हा उफाळून आला आहे. शेतातील कपाशीने अपेक्षेप्रमाणे उत्पादन न दिल्यामुळे शेतकऱ्यांनी पऱ्हाटी जवळ बसून आपला संताप व्यक्त केला. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही शेतकरी आसमानी आणि सुलतानी संकटाच्या चक्रवाहीत अडकले असून, पिढ्यान पिढ्या घाम गाळून घेतले तरी मुलाबाळांच्या भविष्यातील अंधार मिटवता आलेला नाही, अशी भावना शेतकऱ्यांच्या मनावर दाब निर्माण करत आहे. यावेळी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांशी आमचे प्रतिनिधी संजय राठोड यांनी संवाद साधला आणि त्यांच्या समस्या समजावून घेतल्या.

