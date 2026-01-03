Fact check : मार्च 2026 पासून 500 रुपयांची नोट पुन्हा बंद होणार? व्हायरल मेसेज मागचे सत्य काय?

By कल्याणी लाडकाय व्हायरल होत आहे?500 रुपयांच्या नोटांबाबत सोशल मीडियावर मोठा दावा केला जात असून, सरकार मार्च 2026 पासून 500 रुपयांची नोट बंद करणार असल्याचा संदेश व्हायरल होत आहे. मात्र या दाव्यावर आता सरकारकडून स्पष्ट उत्तर देण्यात आले आहे..पोस्ट मधील दावा कोणता?सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या या मेसेजमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) मार्च 2026 पासून 500 रुपयांच्या नोटांचा वापर बंद करणार आहे..तथ्य पडताळणी मध्ये काय आढळले?भारत सरकारच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) विभागाने या वायरल मेसेजची चौकशी केली आणि हा दावा फेटाळून लावला आहे. 500 च्या नोटा नेहमी प्रमाणे सुरु राहणार आहेत..सोशल मीडियावर काय संदेश फिरतोय?PIB च्या माहितीनुसार, काही सोशल मीडिया पोस्ट्समध्ये असा दावा केला जात आहे की RBI मार्च 2026 पर्यंत 500 रुपयांच्या नोटांचा चलनातून वापर बंद करणार आहे. मात्र हे पूर्णपणे खोटे आहे. RBI कडून अशी कोणतीही घोषणा झालेली नाही. PIB ने नागरिकांना आवाहन केले आहे की कोणतीही बातमी खरी आहे की नाही, याची खात्री केल्याशिवाय ती पुढे पाठवू नये आणि फेक न्यूज पसरवू नये..पुरावा नं.1PIB ने आपल्या अधिकृत ‘एक्स’ (X) हँडलवर तथ्य तपासणी (Fact Check) करत सांगितले आहे की RBI ने 500 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याबाबत कोणतीही घोषणा केलेली नाही. हा दावा पूर्णपणे खोटा आहे. सध्या 500 रुपयांच्या नोटा पूर्णपणे वैध असून सर्व प्रकारच्या व्यवहारांसाठी वापरता येतात. नागरिकांनी अशा अफवांकडे लक्ष देऊ नये, असे आवाहन PIB कडून करण्यात आले आहे..आधीही पसरल्या आहेत अशा अफवाही पहिलीच वेळ नाही की 500 रुपयांच्या नोटांबाबत अशा अफवा पसरवल्या जात आहेत. याआधीही अनेक वेळा 500 रुपयांच्या नोटा बंद होणार असल्याचे खोटे दावे सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. मात्र प्रत्येक वेळी सरकार आणि PIB कडून याबाबत स्पष्ट खुलासा करण्यात आला आहे..संसदेतही दिली होती स्पष्ट माहितीवित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनीही संसदेत माहिती देताना सांगितले होते की 500 रुपयांच्या नोटांचा पुरवठा बंद करण्याची कोणतीही योजना सरकारकडे नाही. त्यांनी हेही स्पष्ट केले होते की 500 रुपयांच्या नोटांसोबतच 100 आणि 200 रुपयांच्या नोटाही ATM मधून काढता येतात. 500 रुपयांच्या नोटा परत घेण्याचा कोणताही निर्णय नसल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितले होते.निष्कर्षसोशल मीडियावर फिरणाऱ्या या मेसेजमध्ये असा दावा पूर्णपणे खोटा आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.