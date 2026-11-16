Asiatic Lion Viral Video : सिंहाचा पाठलाग का केला गेला? सफारी पार्कमधल्या 'त्या' व्हायरल व्हिडिओमागचं खरं कारण आलं समोर; तिघांना कामावरून काढलं

अमरेली (गुजरात): गुजरातमधील अमरेली जिल्ह्यातील अंबर्डी सफारी पार्कमध्ये (Ambardi Safari Park) आशियाई सिंहाचा दुचाकीवरून पाठलाग केल्याचा एक धक्कादायक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. या प्रकारामुळे वन्यजीव प्रेमींमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून, वन विभागाने याची गंभीर दखल घेत तीन कंत्राटी (Outsourced) वन कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे..व्हिडिओत नेमके काय दिसले?धारी गीर पूर्व विभागांतर्गत येणाऱ्या अंबर्डी सफारी पार्कमधील हा व्हिडिओ दिवाळीच्या सुट्ट्यांमधील असल्याचे सांगितले जात आहे. या क्लिपमध्ये तीन व्यक्ती वेगवेगळ्या दुचाकींवरून एका सिंहाचा पाठलाग करून त्याला मोकळ्या मैदानाकडे पिटाळताना दिसत आहेत. यातील एका दुचाकीस्वाराच्या हातात वॉकी-टॉकी दिसत असून, जवळून वन विभागाची एक बोलेरो गाडीही जाताना दिसते. "गुरे हाकलल्याप्रमाणे सिंहाचा पाठलाग केला जात आहे," अशा शब्दांत नेटकऱ्यांनी यावर संताप व्यक्त केला आहे..Viral GTA 6 Contract : प्रेयसीने प्रियकराला दिला जगातील सर्वात मोठा गेमिंग गिफ्ट, पण सोबत जोडला '४ अटींचा करार'; नियम वाचून व्हाल थक्क!.चौकशीनंतर तिघांची उचलबांगडीहा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर वन विभागाने तातडीने चौकशीचे आदेश दिले. गुजरातचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (PCCF) जयपाल सिंह यांनी सांगितले की, सायंकाळी सिंहाला त्याच्या ठरलेल्या पिंजऱ्याकडे (Kraal) वळवण्याची प्रक्रिया कर्मचारी करत होते. नेहमी हे काम जीपमधून केले जाते; परंतु या कर्मचाऱ्यांनी नियमांचे उल्लंघन करून दुचाकींचा वापर केला. या प्रकरणी नोटीस बजावून संबंधित तीन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून मुक्त करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..Vishal Dadlani Bald Look Secret : वयाच्या २३ व्या वर्षी अचानक तिरुपतीला जाऊन केलं टक्कल, पण आता झाला नास्तिक! विशाल ददलानीने सांगितलं 'त्या' शपथेमागचं आश्चर्यकारक कारण.छळवणुकीचा आरोप वन विभागाने फेटाळलादरम्यान, प्रभारी सहाय्यक वनसंरक्षक (ACF) मितेश वनिया यांनी सिंहाचा छळ केला जात असल्याचा आरोप फेटाळून लावला आहे. अंबर्डी सफारी पार्क ३०० हेक्टरहून अधिक परिसरात पसरलेला असून, दररोज सायंकाळी ५ वाजता सिंहांना १०० बाय १०० मीटरच्या कुंपण घातलेल्या भागात ('क्राल') अन्न दिले जाते. 'सिंबा' नावाचा हा सिंह त्या भागातून भरकटला होता. तो दुसऱ्या सिंहाच्या हद्दीत शिरून त्यांच्यात झुंज (In-fight) होऊ नये, यासाठी कर्मचारी त्याला सुरक्षितपणे परत आणण्याचा प्रयत्न करत होते, असे स्पष्टीकरण वनिया यांनी दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.