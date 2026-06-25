एआय जनजागृती उपक्रमांद्वारे सर्वसमावेशक डिजिटल सक्षमीकरणासाठी अलार्ड विद्यापीठाचा पुढाकार.

पुणे : डिजिटल साक्षरता आणि जबाबदार तंत्रज्ञान वापराच्या आपल्या वचनबद्धतेला अधिक बळ देत अलार्ड विद्यापीठाने अलीकडेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विषयक विविध जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन केले. या उपक्रमांचा उद्देश विद्यापीठातील कर्मचारी, सहाय्यक कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांना एआयविषयी व्यावहारिक ज्ञान व डिजिटल कौशल्ये प्रदान करणे हा होता.
पहिला उपक्रम “दैनंदिन जीवनासाठी एआय जनजागृती आणि डिजिटल सुरक्षा” या विषयावर विद्यापीठातील हाऊसकीपिंग व सहाय्यक कर्मचाऱ्यांसाठी आयोजित करण्यात आला. या सत्रामध्ये सहभागी कर्मचाऱ्यांना दैनंदिन जीवनातील एआयची भूमिका, ऑनलाइन फसवणूक आणि सायबर गुन्हे ओळखणे, सुरक्षित डिजिटल व्यवहार आणि स्मार्टफोनचा वापर, वैयक्तिक माहिती व संकेतशब्दांचे संरक्षण तसेच जबाबदार तंत्रज्ञान वापर याविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले. प्रभावी संवाद आणि सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी कार्यशाळा मराठी व हिंदी भाषेत घेण्यात आली. सहभागी कर्मचाऱ्यांनी उत्साहाने चर्चांमध्ये व प्रात्यक्षिकांमध्ये सहभाग नोंदवून डिजिटल तंत्रज्ञानाचा सुरक्षित आणि आत्मविश्वासपूर्ण वापर करण्याचे कौशल्य आत्मसात केले.
दुसरा कार्यक्रम “प्रशासकीय उत्कृष्टतेसाठी एआय-आधारित उत्पादकता” या विषयावर प्रशासकीय आणि अशैक्षणिक कर्मचाऱ्यांसाठी आयोजित करण्यात आला. या कार्यशाळेत दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी एआयचा वापर कसा करता येतो याची माहिती देण्यात आली. सहभागी कर्मचाऱ्यांनी व्यावसायिक ई-मेल मसुदा तयार करणे, सूचना व परिपत्रके लिहिणे, एक्सेलमधील डेटा विश्लेषण व अहवाल तयार करणे, बैठकींचे इतिवृत्त तयार करणे, भाषांतर सहाय्य तसेच एआय साधनांचा जबाबदारीने वापर या विषयांवरील विविध अनुप्रयोगांचा अनुभव घेतला. परस्परसंवादी प्रात्यक्षिके आणि प्रत्यक्ष सरावाद्वारे एआयमुळे नियमित कामे अधिक जलद, अचूक आणि परिणामकारक पद्धतीने कशी पूर्ण करता येतात याची माहिती देण्यात आली.
विद्यापीठाच्या “एआय डे” निमित्त विद्यार्थ्यांनी एआय प्रमाणपत्र कार्यक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केला. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांचे उदयोन्मुख एआय तंत्रज्ञान आणि त्याच्या प्रत्यक्ष जीवनातील उपयोगांविषयीचे ज्ञान अधिक दृढ झाले. या प्रमाणपत्र कार्यक्रमाने विद्यार्थ्यांना भविष्योन्मुख कौशल्ये विकसित करण्यास प्रोत्साहन दिले आणि सर्व स्तरांवर एआय साक्षरतेचा प्रसार करण्याच्या विद्यापीठाच्या वचनबद्धतेची पुनर्प्रतिष्ठा केली.
यावेळी विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही आता केवळ तांत्रिक क्षेत्रातील व्यावसायिकांची गरज नसून प्रत्येकासाठी आवश्यक जीवनकौशल्य बनली आहे. कर्मचारी, सहाय्यक कर्मचारी आणि विद्यार्थी अशा विविध घटकांपर्यंत एआय शिक्षण पोहोचवून अलार्ड विद्यापीठ डिजिटल समावेशन, तांत्रिक आत्मविश्वास, नवोन्मेष आणि भविष्यकालीन तयारीची संस्कृती विकसित करत आहे.
हे उपक्रम कुलगुरू डॉ. सोहन चितलांगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात आले. तसेच विद्यापीठाचे संस्थापक व कुलपती डॉ. एल. आर. यादव, कार्यकारी संचालक डॉ. आर. एस. यादव आणि प्रशासन संचालक श्री. विनय एल. आर. यादव यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.
या उपक्रमांचे यशस्वी समन्वयन कुलसचिव श्री. चंद्रशेखर जाजू, डॉ. मनीषा भेंडे, डॉ. मिली लाल, डॉ. दीपाली पाटील, डॉ. सोनाली पाटील, श्री. विजय पाटील, डॉ. दीप्ती तुळपुळे, डॉ. नमिता रायतेकर, डॉ. गणेश आंधळे , डॉ. अखिलेश पांडे, डॉ. जवाहर आणि प्रा. गणेश शितोळे यांनी केले. त्यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे एआय जनजागृती कार्यक्रम आणि एआय डे उपक्रमांचे प्रभावी नियोजन व यशस्वी आयोजन शक्य झाले.
हे उपक्रम अलार्ड विद्यापीठाच्या अशा दूरदृष्टीचे प्रतीक आहेत की ज्यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला तंत्रज्ञानाचा जबाबदारीने वापर करून वैयक्तिक आणि व्यावसायिक प्रगती साधता यावी, तसेच एक जागरूक, सशक्त आणि तंत्रज्ञान-सक्षम समाज निर्माण व्हावा.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) हे केवळ तंत्रज्ञान नसून ज्ञान, संशोधन आणि नवकल्पनांचे नवे दालन आहे. जबाबदारीने आणि नैतिकतेने एआयचा वापर करून विकसित, सक्षम आणि प्रगत भारत घडवण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्रितपणे योगदान देऊया.
- सोहन चितलांगे, कुलगुरू, आलार्ड विद्यापीठ, पुणे
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