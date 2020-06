सोलापूर : कोरोना बाधित रुग्ण आढळल्यामुळे प्रतिबंधित करण्यात आलेल्या परिसर आता गुगल अर्थवरून पाहता येणार आहे. त्याची प्राथमिक तयारी पूर्ण झाली आहे. ही माहिती सध्या कार्यालयीन उपयोगासाठीच असणार आहे. आवश्‍यकता भासल्यास ती सार्वजनिक केली जाणार आहे. या यंत्रणेमुळे राज्यातील निर्णयक्षम यंत्रणेला जागेवर बसून परिसरातील स्थिती पाहता येणार आहे. गुगल अर्थवर दिसणाऱ्या माहितीत जीआयएस मॅपिंगमध्ये प्रतिबंधित करण्यात आलेल्या परिसरात किती लोकसंख्या आहे, या परिसरात कोणती दुकाने, व्यावसायिक संस्था आहेत, जीवनावश्‍यक साहित्याची किती दुकाने आहेत याचीही माहिती दिली जाणार आहे. रुग्ण आढळलेल्या व्यक्तीच्या घरापासून किती क्षेत्र प्रतिबंधित करण्यात आले आहे याचीही माहिती एका क्‍लिकवर उपलब्ध होणार आहे. या माहितीच्या आधारे हा परिसर किती दिवस प्रतिबंधित ठेवायचा याबाबतचा निर्णय घेण्यासही मदत होणार आहे. सोलापूर शहरात आतापर्यंत जवळपास 285 कोरोना बाधित क्षेत्र निश्‍चित केले आहेत. त्या रोज वाढच होत आहे. सोलापूर शहरात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढू लागली आहे. त्यामुळे महापालिकेत स्वतंत्र कोविड सेंटर सुरु करण्यात आले आहे. या केंद्रात 24 तास कर्मचारी कार्यरत असणार आहेत. सोलापूर शहरातील कोविड रुग्णालये, नॉन कोविड रुग्णालये यांची माहिती तसेच प्रत्येक रुग्णालयात किती बेड आहेत, किती रुग्ण दाखल आहेत, किती बेड रिक्त आहेत याची माहिती देण्याची सोय करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक रुग्णालयाने त्यांच्याकडील खाटांची स्थिती रोजच्या रोज अपडेट करण्यास सांगितले आहे. जे रुग्णालय माहिती देणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाईही केली जाणार आहे. संपर्कासाठी हा आहे टोल फ्री क्रमांक

सोलापूर शहरातील रुग्णालयातील खाटांची व रुग्णांची माहिती मिळवण्यासाठी 0217-2740341 हा टोल फ्री क्रमांक आहे. या क्रमांकावर नागरिकांना चोवीस तास माहिती उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी कोविड सेंटरमध्ये तीन पाळ्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गुगल अर्थवर दिसणार सोलापुरातील कोरोना बाधित क्षेत्र (VIDEO)

Web Title: Corona affected area in Solapur will appear on Google Earth