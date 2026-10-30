यिनतर्फे ‘नवदुर्गा अभियान सन्मान’; कर्तृत्ववान महिलांचा गौरव.

समाजाला नेहमीच प्रेरणा देणाऱ्या आणि आदर्श ठरणाऱ्या कर्तृत्ववान महिलांचा सन्मान करण्यासाठी सकाळ माध्यम समूहाच्या यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क (यिन) आणि जी. एच. रायसोनी इंटरनॅशनल स्किल टेक युनिव्हर्सिटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने नवरात्रोत्सवानिमित्त ‘नवदुर्गा अभियान सन्मान’ सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते.
या कार्यक्रमात महाविद्यालयातील विविध विभागांत कार्यरत राहून विद्यार्थ्यांना प्रेरणा देणाऱ्या डॉ. सोनल पाटील, स्वाती सुरवसे, डॉ. मीनाक्षी सोनावणे, सुनीता शिंदे, राजश्री थानके, नीलम गोनल, प्रद्युमी पटेल, गार्गी भिडे आणि हर्शिका शर्मा या नऊ महिलांना ‘नवदुर्गा अभियान’ अंतर्गत सन्मानित करण्यात आले.
या कार्यक्रमाला जी. एच. रायसोनी इंटरनॅशनल स्किल टेक युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू डॉ. आर. डी. खराडकर, प्र-कुलगुरू डॉ. वैभव हेंद्रे, शिक्षक समन्वयक डॉ. संदीप रासकर, शिक्षकवर्ग आणि यिन क्लबचे सर्व विद्यार्थी सदस्य उपस्थित होते.
'आज विविध क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबर आणि त्यांच्याही पुढे जाऊन महिला चांगले कार्य करत आहेत. त्यांची प्रेरणा घेवून या समाजातील जास्तीत जास्त महिलांनी पुढे जावे, तसेच आजकालच्या काळात महिलांसाठी स्वसंरक्षण हा खूप महत्वाचा मुद्दा असून प्रत्येक स्त्रीने आपल्या मर्यादा पाळून आपले अस्तित्व सिद्ध करावे.
डॉ. आर. डी खराडकर कुलगुरू, जी. एच. रायसोनी इंटरनॅशनल स्किल टेक युनिव्हर्सिटी
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