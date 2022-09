Farming Tips: तुळशीची लागवड ही कमी वेळेत अधिक फायदेशीर शेती आहे. शिवाय, त्यात खर्चही खूप कमी आहे. चला जाणून घेऊया याची लागवड कशी करावी आणि इतर पिकांपेक्षा ते कसे चांगले आहे?

आपल्या देशातील बहुतांश शेतकरी एकाच पद्धतीने पीक रोटेशन प्रक्रियेचा अवलंब करून वैतागले आहेत. शिवाय वर्षानुवर्षे एकाच प्रकारचे पीक काढण्याचा मार्ग अवलंबल्याने आता फारसा नफा मिळत नसल्याचे शेतकऱ्यांना समजले आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी आता नवीन शेती पद्धती अवलंबत आहेत. पूर्वी जिथे शेतीच्या नावाखाली फक्त कडधान्य, तांदूळ, गहू यांसारख्या गोष्टी पिकवल्या जात होत्या. त्याचबरोबर आता विविध प्रकारची फळे आणि औषधी वनस्पतीही शेतात पाहायला मिळतात.

या प्रकारच्या पिकांच्या यादीत तुम्ही तुळशीचे पीक देखील जोडू शकता. आपल्या देशात तुळशीला विशेष महत्त्व आहे. बहुतेक लोक त्याची पूजा करतात. त्याचबरोबर तुळशीचा उपयोग आयुर्वेदात अनेक प्रकारची औषधे बनवण्यासाठी केला जातो. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी तुळशीची लागवड हा एक चांगला आणि उत्पन्नाचा पर्याय ठरू शकतो. (try tulsi farming know its process and details)

तुळशीची लागवड कशी केली जाते?

तुळशीच्या लागवडीसाठी वालुकामय चिकणमाती माती अतिशय चांगली मानली जाते. आपण जून-जुलै महिन्यात त्याची लागवड सुरू करू शकता. जून-जुलैमध्ये रोपवाटिका बियाण्यांद्वारे तयार केली जाते.

तुळशीची रोपवाटिका तयार झाल्यावर त्याचे रोपण केले जाते. यासाठी पेरणीच्या वेळी दोन ओळींमध्ये सुमारे 60 सें.मी.चे अंतर आणि रोपट्यांमध्ये 30 सें.मी.चे अंतर ठेवले जाते. ही प्रक्रिया १०० दिवसांत पूर्ण होते. यानंतर कापणीची प्रक्रिया सुरू केली जाते.

इतर पिकांपेक्षा तुळस लागवड कशी फायद्याची आहे

१. इतर पिकांसाठी खूप वेळ लागतो. पण तुळशीची लागवड करून तुम्ही 100 दिवसांत उत्पन्न मिळवू शकता.

२. त्याची लागवड कमी खर्चात जास्त नफा देते.

३. तुळशीचा उपयोग अनेक प्रकारची औषधे तयार करण्यासाठी केला जातो.

४. त्याच्या झाडांची जास्त काळ काळजी घेण्याची गरज नाही.