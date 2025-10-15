अहिल्यानगर

Savleshwar News: 'सावळेश्‍वरमधील ११ एकर ऊस आगीपासून वाचवला'; ग्राम सुरक्षा यंत्रणेमुळे सर्व ग्रामस्थ आले मदतीला

Savleshwar Taluka: सावळेश्वरचे सरपंच सखाराम साठे, ग्रामपंचायत सदस्य दादाराव लांडगे व पोलिस पाटील गुंड यांच्या प्रयत्नातून गावात ग्रामसुरक्षा यंत्रणा प्रभावीपणे राबविली जात आहे. विविध सूचना देण्यासाठी गावात ग्रामसुरक्षा यंत्रणेचा ६८ वेळा वापर करण्यात आला आहे.
Villagers and village security successfully prevent fire from spreading across 11 acres of sugarcane in Savleshwar.

सावळेश्वर: येथील ग्राम सुरक्षा यंत्रणेच्या तत्काळ व प्रभावी वापरामुळे ११ एकर ऊस आगीपासून वाचविण्यात ग्रामस्थांना यश आले. गावातील कैलास गुरव व धनाजी नीळ यांच्या उसाला मंगळवारी (ता. १४) दुपारी दीडच्या सुमारास आग लागली.

