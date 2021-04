कोविड सेंटरसाठी संगमनेरात १४ इमारती घेतल्या ताब्यात

संगमनेर : ः कोरोनाच्या प्रादुर्भावास अटकाव व्हावा, यासाठी तहसीलदार अमोल निकम यांनी शहरातील दोन इमारतींसह तालुक्‍यातील एकूण 14 इमारती अधिग्रहित केल्या आहेत. तेथे लक्षणे नसलेल्या मात्र अहवाल पॉझिटिव्ह आलेल्यांना ठेवण्यात येणार आहे. मागील काही दिवसांपासून तालुक्‍यात रुग्णसंख्या वाढत आहे. प्रतिबंधित क्षेत्रातही रुग्णसंख्या वाढत असल्याने, स्थानिक प्रशासनाने आवश्‍यक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. तालुक्‍यातील वाढता प्रादुर्भाव आटोक्‍यात आणण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून तालुक्‍यातील 14 ठिकाणी कोविड केअर सेंटर सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या ठिकाणी लक्षणे नसलेल्या सुमारे 959 रुग्णांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच या केंद्रांवर प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्त करण्यात आली आहे.



Web Title: 14 buildings taken in Sangamnera for covid Center