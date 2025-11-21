अहिल्यानगर

घोडेगावमध्ये अग्नितांडव ! 'घोडेश्वरी फर्निचर दुकान जळून खाक'; दीड कोटीचे नुकसान, आठ दुकानांची आग आटोक्यात आणताना काय घडलं..

Ghodegaon Fire Incident: अग्नितांडवाच्या वेळी दुकानमालक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. आग लागण्याचे नेमके कारण अजून स्पष्ट नसले तरी शॉर्ट सर्किटची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पोलीस आणि अग्निशमन विभागाने तपास सुरू केला असून या भीषण दुर्घटनेमुळे बाजारपेठेत मोठी खळबळ उडाली आहे.
सोनई : घोडेगाव (ता. नेवासे) येथील सचिन व सुजित सुभाष चोरडिया यांच्या मालकीच्या माता घोडेश्वरी फर्निचरच्या चार मजली दुकानाला आग लागली. ही आग बुधवारी (ता. १९) रात्री लागली होती. या आगीत अंदाजे सव्वा ते दीड कोटी रुपयांचे साहित्य जळून खाक झाले. दरम्यान, सहा अग्निशमन बंब व दोनशेहून अधिक ग्रामस्थांच्या शर्थीच्या प्रयत्नांनंतर तब्बल आठ तासांनंतर आग आटोक्यात आली. वीजपुरवठा यंत्रणेत शाॅर्टसर्किट झाल्यामुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

