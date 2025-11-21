घोडेगावमध्ये अग्नितांडव ! 'घोडेश्वरी फर्निचर दुकान जळून खाक'; दीड कोटीचे नुकसान, आठ दुकानांची आग आटोक्यात आणताना काय घडलं..

सोनई : घोडेगाव (ता. नेवासे) येथील सचिन व सुजित सुभाष चोरडिया यांच्या मालकीच्या माता घोडेश्वरी फर्निचरच्या चार मजली दुकानाला आग लागली. ही आग बुधवारी (ता. १९) रात्री लागली होती. या आगीत अंदाजे सव्वा ते दीड कोटी रुपयांचे साहित्य जळून खाक झाले. दरम्यान, सहा अग्निशमन बंब व दोनशेहून अधिक ग्रामस्थांच्या शर्थीच्या प्रयत्नांनंतर तब्बल आठ तासांनंतर आग आटोक्यात आली. वीजपुरवठा यंत्रणेत शाॅर्टसर्किट झाल्यामुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...नेवासे येथील नगरपंचायत चौकातील आठ दुकानांना लागलेली आग आटोक्यात आणत असतानाच घोडेगाव येथील फर्निचरच्या दुकानाच्या काउंटरजवळच आग लागली. आगीच्या ज्वाला दुकानाच्या बाहेर दिसताच हजारो ग्रामस्थ जमा झाले. .मात्र, फ्रीज व ''एसी'' चा मोठा आवाज होऊ लागल्याने सर्वांना फक्त पहात राहावे लागले. शनैश्वर देवस्थान, ज्ञानेश्वर व मुळा कारखाना, अहिल्यानगर महानगरपालिका, नेवासे नगरपंचायत, राहुरी नगरपरिषदेचे अग्निशमन बंब एक ते दीड तासानी आल्यानंतर आग आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले..MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...या आगीत कपाट, टीव्ही, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू व भांडी जळून बेचिराख झाले. दुसऱ्या व तिसऱ्या मजल्यावरील सर्व साहित्य शंभर टक्के जळाले, असे प्रत्यक्षदर्शीनी सांगितले. युवा नेते उदयन गडाख, भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष सचिन देसरडा यांनी स्वत: उभे राहून यंत्रणा कार्यरत केली. या घटनेची माहिती मिळताच महसूल अधिकारी सतीश पाडळकर, रमेश गिते, आबासाहेब पवार, महसूल सेवक योगेश गवारे यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. आज गुरुवारी (ता. २०) पहाटे आग आटोक्यात आली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.