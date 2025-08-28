Ahilyanagar News: 'अहिल्यानगर जिल्ह्यात १८ लाख आयुष्मान कार्डधारक'; जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने कार्ड नोंदणीसाठी विशेष मोहीम

अहिल्यानगर: जिल्ह्यात १० लाख ५५ हजार कुटुंबांपैकी ४१ लाख ६५ हजार लाभार्थी आयुष्मान कार्डसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत १८ लाख २३ हजार आयुष्मान कार्ड तयार करण्यात आले आहेत.उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांनी आपले आयुष्मान कार्ड काढावेत, यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत विशेष मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या विशेष मोहिमेत नागरिकांनी कार्ड काढून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी केले आहे..Manoj Jarange: आता आरक्षण घेतल्याशिवाय परतणार नाही: मनोज जरांगे; शेवगावमध्ये स्वागत, 'लेकराबाळांच्या कल्याणासाठी अशीच एकजूट दाखवा'.जिल्ह्यात आयष्षमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना यांची एकत्रित अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या योजनांमुळे लाभार्थ्यांना प्रति कुटुंब ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळणार असून, १ हजार ३५६ प्रकारच्या शस्त्रक्रिया व विशेष उपचारांचा समावेश आहे, तसेच कुटुंबातील ७० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना ‘आयुष्मान भारत वय वंदना कार्ड’च्या माध्यमातून अतिरिक्त ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळणार आहेत..या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबातील सदस्याकडे आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड असणे आवश्यक आहे. हे कार्ड स्वतः लाभार्थी, आशा स्वयंसेविका, आपले सरकार सेवा केंद्र, तसेच स्वस्त धान्य दुकानदार (राशन दुकानदार) यांच्यामार्फत सहज उपलब्ध आहे, तसेच गूगल प्ले स्टोअरवरून ‘आयुष्मान ॲप’ डाउनलोड करूनही सुविधा मिळते. लाभार्थ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत ३१ ऑगस्ट २०२५ यापर्यंत विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे..या मोहिमेत जिल्ह्यातील सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी, गट विकास अधिकारी, ग्रामसेवक, आशा स्वयंसेविका, वैद्यकीय अधिकारी, समुदाय आरोग्य अधिकारी व सरपंच यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे..Ahilyanagar News: 'नगरमध्ये युवा साहित्य व नाट्य संमेलन'; मसापच्या सावेडी शाखेला यजमानपदाचा बहुमान.असे तयार करा कार्डलाभार्थ्यांनी कार्ड तयार करण्यासाठी https://beneficiary.nha.gov.in/](https://beneficiary.nha.gov.in/ या पोर्टलवर भेट द्यावी किंवा गूगल प्ले स्टोअरवरून ‘आयुष्मान ॲप’ डाउनलोड करून आवश्यक माहिती भरावी. आधार क्रमांक, रेशन कार्ड व नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक यांच्या आधारे ओटीपी टाकून नोंदणी करता येते.त्यानंतर कुटुंबातील सदस्यांची माहिती भरून, छायाचित्रासह अर्ज सादर करून कार्ड डाउनलोड करता येते. या प्रक्रियेसाठी आधार कार्ड, रेशन कार्ड व लाभार्थ्याचा जोडलेला मोबाईल क्रमांक आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.