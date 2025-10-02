अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime: 'कर्जतमध्ये तीन लाखांचा गुटखा जप्त; दोघे ताब्यात'; स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई

Gutkha Worth ₹3 Lakh Seized in Karjat: घराची झडती घेतली असता दोन लाख ६८ हजार ५६६ रुपये किमतीचा आरएमडी पानमसाला गुटखा, हिरा पान मसाला गुटखा, विमल पानमसाला गुटखा, डायरेक्टर स्पेशल पानमसाला गुटखा, सुगंधी तंबाखू व ३२ हजार रुपये किमतीची दुचाकी असा एकूण तीन लाख ५६६ रुपये किमतीचा मुद्देमाल मिळून आला.
अहिल्यानगर: स्थानिक गुन्हे शाखेने कर्जतमधील भांडेवाडी येथे छापा टाकून तीन लाख रुपयांचा गुटखा जप्त केला. तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून दोघांना ताब्यात घेण्यात आले. सचिन सोपान झगडे (वय ४२, रा. भांडेवाडी, ता. कर्जत, जि. अहिल्यानगर) व स्वप्नील बबन सोनवणे (वय २३, रा. लोणी मसदपूर, ता. कर्जत, जि. अहिल्यानगर) अशी ताब्यात घेतलेल्या आरोपींची नावे आहेत. दरम्यान, आरोपी भाऊसाहेब किसन सकुंडे (रा. मदनवाडी, भिगवण, ता. इंदापूर, जि. पुणे) हा फरार असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत.

