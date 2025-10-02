Ahilyanagar Crime: 'कर्जतमध्ये तीन लाखांचा गुटखा जप्त; दोघे ताब्यात'; स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई

अहिल्यानगर: स्थानिक गुन्हे शाखेने कर्जतमधील भांडेवाडी येथे छापा टाकून तीन लाख रुपयांचा गुटखा जप्त केला. तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून दोघांना ताब्यात घेण्यात आले. सचिन सोपान झगडे (वय ४२, रा. भांडेवाडी, ता. कर्जत, जि. अहिल्यानगर) व स्वप्नील बबन सोनवणे (वय २३, रा. लोणी मसदपूर, ता. कर्जत, जि. अहिल्यानगर) अशी ताब्यात घेतलेल्या आरोपींची नावे आहेत. दरम्यान, आरोपी भाऊसाहेब किसन सकुंडे (रा. मदनवाडी, भिगवण, ता. इंदापूर, जि. पुणे) हा फरार असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत..Solapur Crime: ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्सॲप कॉल रेकार्ड अन्....पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी जिल्ह्यातील अवैध धंद्याची माहिती घेऊन कारवाई करण्याचे आदेश स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांना दिले. त्यानुसार कबाडी यांनी उपनिरीक्षक समीर अभंग, पोलिस अंमलदार रमेश गांगर्डे, हृदय घोडके, फुरकान शेख,श्यशामसुंदर जाधव, प्रकाश मांडगे, मनोज साखरे, भाऊसाहेब काळे, अमोल आजबे, अरुण मोरे यांचे पथक तयार करून कारवाईच्या सूचना दिल्या. .पथकाने कर्जत पोलिस ठाणे हद्दीत अवैध धंद्याची माहिती घेतली असता भांडेवाडी परिसरात सचिन सोपान झगडे हा त्याच्या राहत्या घरी गुटखा पानमसाल्याची विक्री करत असल्याची माहिती मिळाली. पथकाने तत्काळ सचिन झगडे याच्या घरी जाऊन कारवाई केली. त्यात सचिन सोपान झगडे याच्यासह स्वप्नील सोनवणे याला ताब्यात घेण्यात आले..धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...घराची झडती घेतली असता दोन लाख ६८ हजार ५६६ रुपये किमतीचा आरएमडी पानमसाला गुटखा, हिरा पान मसाला गुटखा, विमल पानमसाला गुटखा, डायरेक्टर स्पेशल पानमसाला गुटखा, सुगंधी तंबाखू व ३२ हजार रुपये किमतीची दुचाकी असा एकूण तीन लाख ५६६ रुपये किमतीचा मुद्देमाल मिळून आला. त्यांनी हा गुटखा भाऊसाहेब सकुंडे याच्याकडून आणला असल्याची कबुली आरोपींनी दिली. ताब्यातील आरोपींविरुद्ध कर्जत पोलिस ठाण्यात पोलिस कॉन्स्टेबल भाऊसाहेब राजू काळे यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.